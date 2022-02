Enkele crypto-eigenaren hebben tientallen miljarden euro’s verloren

Sinds de piek van Bitcoin in november hebben deze crypto-eigenaren heel veel miljarden verloren.

Bitcoin is met bijna 50% gedaald sinds het record in november en dat heeft invloed op investeerders. De vermogens van de rijkste Bitcoin, XRP en andere crypto-investeerders en ondernemers zijn geïmplodeerd, samen met de waarde van digitale activa.

Crypto-eigenaren hebben veel verloren

Er zijn veel rijken bijgekomen door de digitale munten. Forbes, het Amerikaanse zakenblad, volgt dit op de voet. Tien van de rijkste cryptocurrency-moguls die worden gevolgd, hebben volgens de berekeningen van Forbes samen 26,9 miljard dollar verloren sinds 10 november 2021. Toen was het moment dat Bitcoin en de algehele cryptomarkt het hoogste ooit stond. Drie van de tien zijn 50% minder waard dan begin november – een duizelingwekkend verlies!

Dat komt natuurlijk doordat de koersen naar beneden zijn gegaan. De grootste munt naar marktwaarde is Bitcoin. Daar is sinds de daling 50% van verdampt. Andere cryptocurrencies hebben dit voorbeeld gevolgd. Ether, het op één na grootste digitale bezit, is sinds november ook gehalveerd in waarde.

Minder rijk

Als gevolg van de neergang hebben de twee miljardair-medeoprichters van Coinbase – CEO Brian Armstrong en bestuurslid Fred Ehrsam – meer dan $7 miljard verloren. Ook MicroStrategy dat een goede $3 miljard in Bitcoin heeft zitten voelt de pijn. Michael Saylor, een Bitcoin-investeerder en CEO van MicroStrategy, heeft zijn fortuin met 55% zien dalen. Dit is wel op papier, want hij heeft zover bekend is geen munten verkocht.

Niet iedereen boert slecht. De crypto-uitwisseling Gemini van Cameron en Tyler Winklevoss verhoogde eind november zijn waardering tot meer dan $7 miljard, voordat Bitcoin echt instortte, wat hun nettowaarde enigszins beschermde.