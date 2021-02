Epic Games klaagt Apple in Europa aan - Apparata

Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, heeft een aangeklacht tegen Apple ingediend hier in Europa.

Voor deze aanklacht is Epic Games naar de Europese Commisie gestapt. Het bedrijf beschuldigt Apple van het feit dat ze Epic restricties hebben opgelegd. Ook zou Apple volgens Epic de competitie geëlimineerd hebben op het gebied van app-aankopen en distributie. Apple zou te veel macht hebben met hun App Store in het nadeel van ontwikkelaars die apps uitbrnegen en uiteindelijk de consumenten.

Het gevecht tussen Epic Games en Apple speelt al een tijdje. Ook ligt Epic Games in gevecht met Google. Het komt erop neer dat Epic niet gecharmeerd is van het monopoly dat Apple en Google hebben met hun Stores. Er zijn geen alternatieven en daardoor kunnen de techgiganten hun eigen spelregels bepalen.

Grote techbedrijven liggen al langer onder het vergrootglas, met name in de Verenigde Staten. Ze hebben te veel macht vinden sommige politici. Ook het feit dat de techbedrijven belasting weten te ontwijken dankzij slimme constructies zijn autoriteiten een doorn in het oog. Epic Games neemt wat dat betreft niet alleen zichzelf, maar ook namens het bedrijfsleven actie tegen de techgiganten. De Europese Commisie gaat zich buigen over de zaak. Afwachten waar dit op gaat uitlopen dus.