Epic's nieuwe MetaHuman-tool griezelig realistisch - Apparata

Meer personage-aanpassingen in de nieuwe MetaHuman- tool van Epic. Griezelig echt!

Epic Games is epic bezig. Het bedrijf heeft namelijk een tool ontwikkeld. En wat voor een, namelijk een tool voor het maken van realistische personages. Dit alles kan gewoon in een browser gedaan worden. De zogenaamde MetaHuman Creator wordt aangedreven door Unreal Engine. Het resultaat is echt realistisch. Tevens zijn de menselijke verhoudingen en gezichtsanimaties vet! Zeker bij oudere mensen, waar rimpels komen, is het bijna niet van echt te onderscheiden.

Het maken en manipuleren van echt ogende mensen kost tijd. Veel tijd. Studio’s willen deze tijd graag beperken, want tijd is geld. Epic is dan ook al een tijdje bezig met deze nieuwe MetaHuman-tool.

Maanden kan het duren. Tijd dat besteed wordt aan onderzoek, kostbare scanapparatuur en personeel dat niet goedkoop is. Doel is dus om dit proces eenvoudiger, sneller en schaalbaarder te krijgen. En dit alles zonder in te leveren op kwaliteit.

Verschillende creaties

De tool kan gebruikt worden met motion capture-gegevens en worden overgedragen over verschillende creaties. Volgens Epic’s ‘Meet the MetaHumans’-video is de tool getest op verschillende hardwareplatforms.

In een tweede video is te zien dat er veel aanpassingen te maken zijn. Van simpele rimpelschuifregelaars tot ‘ruwheid’ van de haartextuur, met een trek- en trekstijleditor en een functie die het mogelijk maakt gelaatstrekken te verfijnen.

Op de eerste beelden ziet het er goed uit. De MetaHumans lijken wel zo je beeldscherm uit te lopen. De huidglans lijkt wel op één van de Kardashians, zo glad en mooi. Daar zou nog wel een slag gemaakt kunnen worden, want wie heeft er nou zo’n huid?

Releasedatum Epic nieuwe MetaHuman-tool

Ja, dat is jammer want dat is nog niet bekend. Loop je wel al helemaal warm voor deze tool, dan kan je op de website van Unreal je registreren. Je wordt dan aankomende tijd op de hoogte gehouden van de vorderingen van deze ‘makerstool’.