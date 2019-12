Episch: Inception-regisseur gaat weer met tijd spelen (trailer)

Tenet is Christopher Nolan's nieuwste film en het is weer een breinbreker.

Christophen Nolan is een van de heetste regisseurs in Hollywood en dat hij heeft hij te danken aan een filmografie waar eigenlijk geen enkele ‘stinker’ tussen zit. Een van zijn meest impactvolle werken is daarbij Inception, de tijdbuigende, droom-inpregnerende sci-fi-thriller met Leonardo DiCaprio. Nolan gaat weer terug naar zijn pareltje uit 2010 met Tenet.

Niet veel mensen zullen Nolan’s doorbraak Memento in hun top 10-lijstje hebben staan, maar de film is tot op de dag van vandaag een van de meest baanbrekende stukjes schrijfkunst in de geschiedenis van cinema. De film over een man met geheugenverlies speelt zich eigenlijk achterstevoren af waarbij na de ontknoping blijkt dat ook onze perceptie van tijd in het verhaal niet helemaal klopt.

Het terugdraaien en vertragen van tijd materialiseerde verder in Inception en ook in Nolan’s laatste film, Dunkirk (, speelt tijd een belangrijke rol. Tenet gaat verder met dit centrale Nolan-thema.

Op het oppervlak gaat Tenet over internationale spionage en het voorkomen van een Derde Wereldoorlog. Maar het zou niet Nolan zijn als hij er geen gekke twist aan zou geven. Sommige momenten in de trailer spelen zich namelijk achterstevoren af. Nou ja, niet de trailer, maar de tijd in het verhaal zelf.

Het terugdraaien van tijd relatief op een object of mens terwijl de rest van de wereld gewoon ‘vooruit’ gaat is een behoorlijke breinbreker en het lijkt erop als Tenet alles uit dat gekke concept gaat halen. Wat het verhaal precies inhoudt is niet echt duidelijk maar dat hoeft ook helemaal niet. Wat we in elk geval weten is dat we volgend jaar zomer naar de bios moeten.

Tenet komt op 17 juli 2020 uit. John David Washington (zoon van Denzel) zal de hoofdrol vertolken, met bijrollen voor Robert Pattinson, Michael Caine, Kenneth Branagh en Clémence Poésy.

Foto @Warner Bros. Pictures

Lees ook: Regisseur Christopher Nolan uit harde kritiek op Netflix