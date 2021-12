‘Er is meer werk te doen’ zei de Bitcoin- oprichter in het allerlaatste bericht

Iets meer dan 11 jaar geleden stuurde de Bitcoin- oprichter Satoshi Nakamoto een laatste bericht naar de Bitcoin-gemeenschap.

12 december was natuurlijk de dag dat Max Verstappen wereldkampioen Formule 1 racen werd. Maar het was ook de dag dat het 11 jaar geleden was dat Nakamoto een laatste bericht de wereld in stuurde. Tot op de dag van vandaag is de oprichter een van de grootste mysteries van Bitcoin. Aangezien mensen intensief gezocht hebben om de identiteit van de maker te achterhalen. Onsuccesvol.

Allerlaatste bericht Bitcoin- oprichter

In dat laatste bericht aan de crypto-gemeenschap benadrukte de oprichter dat er meer werk te doen is. En dan wel werk aan [denial-of-service] DoS. Satoshi verscheen 13 jaar geleden voor het eerst. Toen publiceerde de uitvinder het Bitcoin-witboek op Halloween (31 oktober) in 2008. Daarna bracht Satoshi ongeveer 772 dagen, of iets meer dan twee jaar, door met het communiceren met leden van de cryptogemeenschap.

Tijdens deze periode van twee jaar vertelde de maker van de digitale munt voor het eerst over de uitvinding. En stuurde ongeveer 16 e-mails over het peer-to-peer e-cash-papier. Deze inleidende e-mails zijn gepubliceerd op de cryptografie-mailinglijst die wordt gehost op metzdowd.com. Het 17e e-mailbericht van Satoshi op metzdowd.com werd precies zeven dagen nadat Nakamoto het cryptocurrency-netwerk had opgestart, gepubliceerd. De 17e e-mail is op 8 januari 2009 gepubliceerd en heette “Bitcoin v0.1 vrijgegeven”.

Netwerk gestart

Er is veel bewijs dat suggereert dat een enkele entiteit het netwerk heeft gestart. Er wordt aangenomen dat de enige ‘mijnwerker’ Satoshi Nakamoto was. Een vorig jaar gepubliceerde mijnsimulatie geeft aan dat Satoshi waarschijnlijk een enkele high-end personal computer (pc) heeft gebruikt. Hiermee heeft de uitvinder 1,1 miljoen Bitcoins gemaakt. Als Satoshi nog leeft en toegang heeft tot deze BTC, is de crypto-uitvinder waarschijnlijk een van de rijkste individuen op aarde. Satoshi Nakamoto heeft gedurende de 772 dagen ergens tussen 750.000 en 1,1 miljoen BTC gedolven. Reken maar uit!