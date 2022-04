Er is weer een bijzonder land dat Bitcoin accepteert als betaalmiddel

Misschien heb je nog nooit gehoord van dit land dat vanaf heden Bitcoin accepteert als officieel betaalmiddel.

Wil je dat Bitcoin echt serieus wordt genomen als officieel betaalmiddel, dan zullen de grote bekende landen het moeten gaan accepteren. En de kans is heel erg klein dat dit gaat gebeuren. De kleine landen die nu cryptocurrency accepteren als betaalbare valuta voegen gevoelsmatig niet heel veel toe.

Deze week is bekend geworden dat de Centraal-Afrikaanse Republiek Bitcoin accepteert als betaalmiddel. Ik kan me zo voorstellen dat je nog nooit van dit land hebt gehoord.

Zoals de naam al doet vermoeden ligt het midden in Afrika. Buurlanden als Kameroen en Sudan zijn een stuk bekender bij het grote publiek.

Reden voor het land om Bitcoin te accepteren is om de omstandigheden in het land te verbeteren voor de inwoners. Het vaak niet de stabiele landen die Bitcoin omarmen. Neem El Salvador als voorbeeld. Ook daar gaat het met de eigen munt op z’n zachtst gezegd niet zo lekker.

Bitcoin lijkt een soort redmiddel te worden voor dit soort landen om de economie nog een beetje te redden.

Met deze actie is Centraal-Afrikaanse Republiek het eerste Afrikaanse land dat Bitcoin accepteert als munteenheid. Na El Salvador is het tevens het tweede land ter wereld dat met BTC werkt. (via Reuters)