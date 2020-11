Er komt een compleet nieuwe MacBook! - Apparata

Eindelijk gaat het ontwerp van de MacBook op de schop. En dat is niet zo heel ver weg meer. Dit weten we voor nu.

Het uiterlijk van de MacBook is al jaren hetzelfde. Natuurlijk is het een heel kenmerkend ontwerp, maar tegelijkertijd ook een beetje saai. Af en toe heeft Apple kleine wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp. Dat deed het Amerikaanse bedrijf onder meer met de introductie van de Touch Bar. Of dat overigens zo’n verbetering is ten opzichte van de fysieke knoppen laten we even in het midden.

Als je toe bent aan iets nieuws en wel graag een MacBook overweegt dan zal je volgend jaar op je wenken bedient worden. Volgens Apple analist Ming-Chi Kuo komt het techbedrijf in de tweede helft van 2021 met een volledig nieuwe MacBook. Ook zou de Apple Watch een nieuw uiterlijk krijgen, aldus de analist.

Hoe de nieuwe MacBook er gaat uitzien in vergelijking met het uitgaande model is niet bekend. Apple kennende zal het ontwerp niet compleet op de schop gaan, maar wie weet wat het bedrijf in petto heeft. Apple heeft de afgelopen periode vooral onderhuidse aanpassingen doorgevoerd aan de MacBook. De grootste wijziging is natuurlijk de komst van de M1 chipset, dit najaar. (via 9to5Mac)