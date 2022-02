Er komt weer een nieuwe goedkope OnePlus smartphone

Een goedkope smartphone met fijne specificaties. Worden we blij van. OnePlus heeft een nieuwe goedkope smartphone op de agenda staan.

De Nord-reeks van OnePlus staat voor budget smartphones met een hoogwaardig randje. Dat randje zit hem in de hardware. Vaak meer dan prima in orde met de Nord-reeks van het Chinese techbedrijf. Vandaar dat we ook al in meerdere reviews hebben aangegeven dat je er een goede koop aan hebt.

Binnenkort komt OnePlus weer met een nieuwe goedkope smartphone, namelijk de CE 2 5G. Het is de opvolger van de vorig jaar uitgebrachte CE 5G. Zo komt het merk al gauw met een tweede smartphone op de proppen. Nog geen maand geleden werd immers de 10 Serie voor China aangekondigd.

In aanloop naar de officiële onthulling op 17 februari heeft OnePlus alvast wat informatie uitgebracht over deze nieuwe goedkope smartphone. Zo krijgt de Nord CE 2 5G onder andere 65 W SUPERVOOC bedraad opladen. Daarnaast blijft de 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en kun je het geheugen middels microSD tot 1 TB uitbreiden.

Wanneer OnePlus de Nord CE 2 5G op de 17de presenteert krijgen we natuurlijk alles te horen. De specificaties, maar ook de prijs. De verwachting is dat weer een goedkope OnePlus smartphone gaat worden. De uitgaande Nord CE werd in 2021 gelanceerd voor €299.