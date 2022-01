Er zijn verschillende redenen waarom Bitcoin zo hard crasht

Het gaat niet zo goed met Bitcoin, aan de crash liggen verschillende redenen ten grondslag. Lees ze hier.

De koers van Bitcoin, en van veel andere cryptocurrencies, zijn flink gezakt. Sommige analisten spreken van een crash. Ook zijn zij van mening dat de bodem nog niet bereikt is. Echter, bij een dergelijke daling is goed om te kijken wat de oorzaak daarvan is.

Redenen Bitcoin crash

Of we het nou leuk vinden of niet, de crypto- koersen zijn steeds meer verbonden met de ‘normale’ aandelenmarkten. Die markten hadden de afgelopen tijd ook verliezen te verwerken. De Nasdaq bijvoorbeeld daalde afgelopen week bijna 5%. Lijkt niet veel, maar is het wel. Zeker als je het omrekent naar dollars, dan kom je er achter dat er veel geld is verdampt.

Tevens steeg de Amerikaanse rente, dit zorgde ervoor dat investeerders hun posities in riskante beleggingen verkleinde. Ze verkochten dus veel aandelen. Dit soort verhogingen van rentes is dus slecht voor de crypto’s. Ook is Amerika bezig met het afbouwen van steunmaatregelen in verband met de corona pandemie. Dit alles kan er toe leiden dat de wereldwijde liquiditeit krimpt en uiteindelijk de prijs van Bitcoin kan beïnvloeden.

Wereldwijde problemen

De crypto-markt in het geheel heeft last van aankomende regelgevingen. Veel mensen maken zich daar zorgen over. Het lijkt dat crypto- platformen waarop je kan handelen, onderzocht gaan worden door de Amerikaanse SEC. Verdere regelgeving is dan mogelijk, waar veel handelaren niet op zitten te wachten.

Ook de Russische centrale bank heeft afgelopen week een verbod op het minen van Bitcoins voorgesteld. Sterker nog, de centrale bank heeft een verbod van de gehele crypto– handel in petto. En als we dan toch bij de Russen blijven, de dreigende oorlog in Oekraïne is tevens niet goed voor de wereldhandel en dus voor de digitale munten. Dit alles voert het sentiment, de emotie, en dat is op dit moment niet positief.