Ethereum minen met NVIDIA GPU niet zonder risico

Er is malware gelinkt aan de GPU’s van NVIDIA als je Ethereum gaat minen. Pas op wat je zoal downloadt.

Vroeger wilde je de beste videokaart om te gamen. Nu wil je de beste videokaart om te gamen én cryptocurrency te minen. Het heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van GPU’s de laatste jaren krankzinnig hard gestegen zijn. En jij dacht dat het moeilijk was om aan een PlayStation 5 te geraken.

Het is wel oppassen geblazen als je Ethereum gaat minen met een NVIDIA GPU en niet zo goed weet wat je doet. Daar maken kwaadwillenden namelijk dankbaar gebruik van. Het heeft alles te maken met de Nvidia RTX LHR v2 Unlocker toepassing. Deze veelbelovende toepassing zou ervoor zorgen dat je videokaart nog beter geoptimaliseerd is voor het minen van crypto. Beter dan Nvidia zelf af-fabriek zou afleveren. In realiteit is het malware.

De malware installeert virussen op de computer die je gebruikt voor het minen van crypto. Wat het precies doet is nog niet bekend, maar Tom’s Hardware heeft ontdekt dat het ontzettend veel van de CPU vraagt. Feit is dat deze troep iets op de achtergrond van je computer doet waar je niet blij mee gaat zijn. Ver weg blijven dus van deze toepassing als je deze ergens ziet opduiken. En doe goed je huiswerk, het voorkomt een hoop ellende.