Ethereum stijgt, wat zal de crypto op de lange termijn doen?

De digitale munt Ethereum stijgt stabiel door, specialisten hebben hun verwachtingen gegeven over de lange termijn.

Bijna alle koersen van digitale munten staan op dit moment in het groen, ook die van Ethereum. Een panel van fintech-specialisten heeft meegewerkt aan een onderzoek om te kijken wat de munt voor ons in petto heeft. Het panel heeft voorspeld dat de prijs van Ethereum tegen het einde van het jaar $ 6.500 zal bereiken. Het zal dan stijgen tot $ 10.810 in 2025 voordat het meer dan verdubbeld is tot $ 26.338 in 2030.

Lange termijn voorspelling Ethereum

Prijsvergelijkingsportal Finder heeft dinsdag zijn prijsvoorspellingen voor Ethereum (ETH) bijgewerkt. In het onderzoek staat: “Ethereum zal naar verwachting tegen 2025 $ 10.810 bereiken, voordat het meer dan verdubbeld is tot $ 26.338 in 2030, volgens het gemiddelde van de voorspellingen van het panel.” Het panel van 33 fintech-specialisten werden dit jaar van 6 tot 17 januari ondervraagd. De fintech-specialisten zijn meer bearish in hun ETH-prijsvoorspellingen dan in oktober vorig jaar.

Destijds voorspelde het panel dat de prijs van Ether eind 2021 $ 5.144 per munt zou bereiken. Het zou dan stijgen tot $ 15.364 tegen het einde van 2025 en $ 50.788 in 2030. In een reactie op de verschillen in prijsvoorspellingen dit jaar en oktober vorig jaar, schrijft Finder: De voorspelling van het panel van de waarde die Ethereum tegen 2030 kan bereiken, is aanzienlijk teruggedraaid. De positieve vooruitzichten voor prijsgroei in de cryptocurrency-markt werden zwaar beïnvloed door de steeds strengere internationale regelgeving en dalende huidige waarden begin 2022.

Sentiment

Het sentiment bij de munt is goed. Meer dan 80% met van de panelleden heeft neutrale tot positieve vooruitzichten voor de toekomst. Meer dan de helft (52%) van het panel denkt dat het nu tijd is om ETH te kopen, terwijl 30% zegt dat je moet vasthouden aan wat je hebt. Slechts 19% zegt dat het een goed moment is om te verkopen.