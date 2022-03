Ethereum zet grote stap richting nieuw netwerk!

De digitale munt Ethereum heeft een grote stap gezet richting een nieuw netwerk dat het als het goed is veel beter moet maken.

Het netwerk van deze digitale munt is een ‘proof of work’ (PoW). Dit betekent dat de munten gemaakt worden door miners die transacties verwerken. Zij worden hiervoor beloond. Echter, dit kost veel tijd en dus ook veel energie. En verschillende munten liggen daarom onder vuur, het moet gewoon allemaal zuiniger (kunnen) worden.

Ethereum zet stap naar nieuw netwerk

Hierbij is het opschalen van het netwerk ook een dingetje. Dat lukt nu niet zo goed, wat nu al problemen oplevert. Dit resulteert in hoge transactiekosten als gevolg van opstoppingen op het netwerk. Wat overigens al een paar keer heeft plaatsgevonden. Hierdoor kunnen gebruikers afhaken en naar alternatieven op zoek gaan. Ethereum is hier natuurlijk bevreesd voor.

Daarom is het netwerk al langere tijd bezig om een update te gaan uitvoeren. Deze update is getest en dit is goed gedaan. De bedoeling hiervan is dat Ethereum uiteindelijk overstapt naar ‘proof of stake’ (PoS). Dan zijn er geen miners meer nodig. In plaats hiervan komen er ‘holders’ die hun crypto vastzetten, waarmee ze bijdragen aan het verwerken van transacties. Dit is een mooie ambitie, maar het is niet zo gemakkelijk gedaan.

Overstap

Al twee jaar geleden werd de eerste stap gezet naar dit nieuwe netwerk. Dit netwerk had toen de naam Beacon Chain. Dit netwerk is ook een blockchain die parallel loopt naast de huidige blockchain van de munt. Het grote verschil is dat de Beacon Chain dus een PoS-netwerk is.

Op dit moment gebruiken al veel eigenaren van de munt deze chain en zetten ze hun munten vast. De complete overstap, de ‘merge’, is nog niet gemaakt. Hier zijn ze heel voorzichtig mee, want één fout in de code kan alles overhoop halen. Het publieke Ethereum testnet Kiln heeft de merge met succes uitgevoerd, dus nu kan de volgende stap gezet worden. Wanneer de merge helemaal klaar is, dat is onbekend.