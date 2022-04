Ethereum zit vol met fouten

Dat is de mening van techondernemer Jack Dorsey, die zegt dat Ethereum veel fouten bevat die aanzienlijke consequenties kunnen hebben.

Dorsey kennen we als medeoprichter van Twitter. Daar is hij goed rijk mee geworden en hij is dan nu ook actief op de blockchain. Daar heeft natuurlijk een mening over. Hij beweert dat als ontwikkelaars op Ethereum bouwen, ze “ten minste één, zo niet veel, single points of failure” hebben.

Fouten in Ethereum

Jack Dorsey lijkt niet geïnteresseerd te zijn in iets dat met het Ethereum-netwerk te maken heeft. Hij bekritiseerde verleden week dan ook het project. Het Twitter-gesprek begon toen de mede-bedenker van Ethereum, Vitalik Buterin, het had over Elon Musk en Twitter. “Ik ben er niet tegen dat Elon Twitter runt, maar ik ben het niet eens met het meer algemene enthousiasme voor rijke mensen / organisaties die sociale-mediabedrijven vijandig overnemen”, tweette Buterin. Dit kan namelijk volgens hem heel snel fout aflopen.

Dorsey is het eens met deze tweet. Na de tweet van Buterin antwoordde Dorsey “hetzelfde”, en zei verder: “Ik geloof niet dat een persoon of instelling sociale media zou moeten bezitten, of meer in het algemeen mediabedrijven. Het moet een open en controleerbaar protocol zijn”.

Reacties

Als reactie legde Dorsey uit dat naar zijn mening het Ethereum-protocol één en misschien zelfs veel single points of failure heeft. “Als je op Ethereum voortbouwt, heb je minstens één, zo niet veel, enkele faalpunten en daarom niet interessant voor mij”. Hierop kwamen veel reacties.

Bitcoin-voorstander Jeff Booth was het eens met Dorsey’s kritiek op Ethereum. “Meer ondernemers gaan dit de komende jaren op de harde manier uitzoeken”, zei hij . “Voortbouwen op drijfzand is een vreselijke langetermijnstrategie”, voegde Booth eraan toe.

Softwareontwikkelaar en voormalig Slock.it-manager, Christoph Jentzsch, was het echter niet eens met de mening van Booth.”Als je voortbouwt op het Ethereum-protocol, nee,” zei Jentzsch. “Als je bouwt met een enkele afhankelijkheid van Infura, Metamask en enkele anderen, dan ja.