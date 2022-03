EU staat positiever tegenover Bitcoin, koers stijgt

Goed nieuws brengt een goed sentiment met zich mee. Bitcoin stijgt na positief nieuws vanuit de EU.

Overheden beginnen steeds positiever te staan tegenover cryptocurrency. Zelfs een groot land als de Verenigde Staten. De Europese Unie begint wat dat betreft ook terug te komen op communicatie uit het verleden. Stond de EU nog eerst sceptisch tegenover crypto, inmiddels is er wel wat veranderd.

The Verge bericht dat de EU een passage heeft weggehaald als het gaat om digitaal bezit. Het gaat hier om een passage dat spreekt over het verbieden van crypto die je kunt minen. Zoals Bitcoin of Ethereum en natuurlijk tal van andere cryptocurrency.

Dit nieuws had meteen effect op de koers van Bitcoin en ook Ethereum. Vandaag noteert Bitcoin een klein plusje van nog geen anderhalf procent. Het is een minimale stijging en het zegt niet heel veel. Maar de stappen van de EU tegenover Bitcoin en andere cryptocurrency zet de deur weer op een kier.

De deur staat nog niet wagenwijd open. Er zijn nog altijd zorgen over bijvoorbeeld het energieverbruik van crypto. Maar het simpelweg verbieden ervan is in elk geval van tafel. In plaats daarvan kan er gekeken worden hoe met crypto op te gaan op een veilige, goede en vooral duurzame manier.