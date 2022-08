Europa zet volgende stap om crypto’s te onderwerpen

Regels, regels, regels. Dat is de oplossing volgens Europa om crypto’s onder toezicht te krijgen.

Dat kan natuurlijk niet. Transacties doen waarmee je geld kan verdienen, maar zonder toezicht van overheden. Tel hierbij op dat die overheden daar geen belasting over kunnen heffen en zie daar nieuwe regels van de Europese Centrale Bank (ECB).

Europa baalt van crypto’s

De ECB werkt aan de harmonisatie van het regelgevingskader voor crypto-activiteiten en -diensten in de EU. De regelgever merkte op dat verschillende regelgevingsinitiatieven op Europees en internationaal niveau worden afgerond.

Afgelopen week heeft de instelling haar plan uiteengezet om het regelgevingskader voor crypto-activiteiten en -diensten in de EU te harmoniseren. De toezichthouder legde uit dat banken in toenemende mate overwegen om cryptoproducten en -diensten aan te bieden, en het is de rol van de ECB om “ervoor te zorgen dat ze dit veilig en degelijk doen”. De ECB beschreef dat zij nauw samenwerkt met nationale regelgevers “om te zorgen voor een consistente aanpak en hoge normen in alle landen”.

Nieuwe regels

De ECB zei dat ze bezig zijn met de afronding van verschillende regelgevingsinitiatieven op Europees en internationaal niveau. Met vermelding van het voorstel voor markten in crypto-activa (MiCA) om de cryptosector in de EU te reguleren. De ECB wees erop dat de regelgevingskaders voor crypto “vrij sterk uiteenlopen” tussen EU-landen. Zo zijn bepaalde crypto-activiteiten in Duitsland onderworpen aan een bankvergunningsvereiste. Verschillende banken hebben toestemming gevraagd om crypto-activiteiten in het Europese land uit te voeren, zei de ECB.

In deze context onderneemt de ECB stappen om de beoordeling van vergunningsaanvragen te harmoniseren. ECB-president Christine Lagarde zei in juni dat “crypto-activa en gedecentraliseerde financiën (defi) het potentieel hebben om reële risico’s te vormen voor de financiële stabiliteit.”