Geen last van pottenkijkers op WhatsApp? Zo moet dat!

Wel je telefoon uitlenen, maar toegang tot WhatsApp net even te veel van het goede vinden: WhatsApp biedt extra beveiliging aan.

Dat je iemand met iets persoonlijks vertrouwt, betekent niet direct dat je gelijk alles helemaal moet openen. Er zijn zaken die iets gevoeliger liggen. Praktisch voorbeeld: je telefoon uitlenen aan iemand. Misschien is dat wel gewoon handig, maar je wil niet dat je WhatsApp gesprekken zomaar op straat komen te liggen. De oplossing voor extra beveiliging heeft WhatsApp zelf al een tijdje geleden bedacht.

WhatsApp beveiliging

WhatsApp heeft namelijk een stukje extra beveiliging ingebouwd. De app biedt namelijk de mogelijkheid om de app extra te beveiligen ten opzichte van je telefoon. Met andere woorden: je moet biometrische gegevens gebruiken om je telefoon te ontgrendelen en dan nogmaals om WhatsApp te openen. Zo is je data binnen WhatsApp wat minder gevoelig.

Hoe dan?

Ook zijn wij de minste niet en leggen we even uit hoe je WhatsApp beveiliging op deze manier inschakelt, in ieder geval op iOS. Op Android werkt het nagenoeg identiek, ware het niet dat de menu’s er een beetje anders uit zien.

Ten eerste druk je op de WhatsApp instellingen, in dit geval rechts onderin het scherm. Dan kom je op het onderstaande scherm terecht.

Daar druk je op ‘Account’ en dan zou je hier terecht moeten komen:

Vanaf daar druk je bovenaan op ‘Privacy’. Dan kom je op het volgende scherm:

En vanaf daar is het de onderste optie ‘schermvergrendeling’. In het geval van de iPhone X en nieuwer gaat het om FaceID, in het geval van oudere iPhones of de SE gaat het om TouchID. Elke keer dat je WhatsApp wil openen zal hij dan om één van deze biometrische gegevens vragen.

Misschien wist je dit al lang of misschien vind je de optie totaal overbodig, maar een beetje extra beveiliging op WhatsApp doe je dus zo.