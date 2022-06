F1 22 kiest voor je: Max Verstappen of Lewis Hamilton de beste?

Racegame F1 22 heeft de in-game kwaliteiten van aartsrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton bekendgemaakt. De conclusie is duidelijk.

In aanloop naar de release van F1 22 maakt EA de ratings van alle coureurs van dit seizoen bekend. Daar is een duidelijke afspiegeling van de verhoudingen tussen aartsrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton te zien. Beide coureurs zijn namelijk wat betreft score net zo goed. Maar onze Max krijgt wel een heel groot voordeel van de twijfel.

F1 22 komt op 1 juli uit voor de PC, Xbox Series X en S, Xbox One, PlayStation 4 en PlayStation 5.

F1 22 kiest Max

Uit de onderstaande driver ratings voor de aankomende Formule 1-game is te zien dat Hamilton en Verstappen exact dezelfde Overall-score krijgen. De twee zijn gemiddeld genomen dus praktisch net zo goed. De score kan in de loop van het seizoen nog veranderen. Dat gebeurt net als in FIFA op basis van de echte prestaties van de athleten.

Maar als je dieper in de cijfers duikt, blijkt dat Verstappen ondanks een veel lagere score in twee van de categorieën tóch net zo’n hoge Overall-score krijgt. Eigenlijk zou Verstappen op basis van zijn Experience- en Awareness-ratings een veel lagere score moeten krijgen. Maar iedereen weet dat de Nederlander ondanks zijn leeftijd en ervaring keihard kan winnen.

Tegelijkertijd scoort Hamilton alleen op Racecraft en Pace ietsje lager. Daarmee zegt F1 22 dat Hamilton respectievelijk minder hoog eindigt dan waar hij begint en gemiddeld langer over een ronde doet.