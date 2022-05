‘F1 22’ opnieuw ontworpen voor het nieuwe Formule 1-tijdperk

Codemasters

Het spel F1 22 is helemaal opnieuw ontworpen om te passen bij het nieuwe Formule 1-tijdperk. Check hier wat er allemaal nieuw is.

In de Formule 1 zijn er dit jaar heel veel nieuwe regels. Je zou kunnen spreken van een nieuw tijdperk. De sport introduceerde dit jaar een nieuwe autospecificatie, compleet met een nieuwe reeks voorschriften die bepalen hoe het kan worden gebruikt. Er is een nieuw circuit in de Verenigde Staten en een voortzetting van het sprintrace-formaat dat nog in de kinderschoenen staat.

F1 22 voor het nieuwe Formule 1-tijdperk

Al deze veranderingen hebben ook invloed op de game. Dit heeft ertoe geleid dat Codemasters, eigendom van EA, de nieuwste inzending in de F1-gameserie opnieuw heeft ontworpen om overeen te komen met de echte updates op het circuit. Zoals we allemaal graag willen!

Zoals studio’s doorgaans doen voor dit soort games, noemt Codemasters F1 22 de “grootste herziening” van de titel in jaren. En met het debuut van een nieuwe generatie auto is het geen overdrijving. Concreet zegt het bedrijf dat de wegligging “beter dan ooit” is met upgrades van de aerodynamische en ophangingssimulatie, plus veranderingen aan banden volgens de echte voorschriften.

Codemasters zegt dat het contact had met zowel de F1 als de teams over hoe de nieuwe generatie auto’s zou rijden. Dit zodat het de mechanica en de fysica van het spel volledig kon herzien om IRL-racen te weerspiegelen.

In een poging het realisme van het spel te vergroten, heeft Codemasters de stem van de race-engineer in je team ingeruild voor Marc Preistley. Hij is een voormalig lid van de F1-crew van McLaren Racing. De studio ging zelfs zo ver om Preistley’s begeleiding op te nemen via een Formule 1-specificatie-headset, zodat de audio zo authentiek mogelijk is. Verdere wijzigingen aan de racedag zijn onder meer Formation Lap en AR-geleide grid-opstelling. Pitstops zijn bijgewerkt voor de snelheid van het echte leven. En er is een getimed pitbox-invoermechanisme dat de efficiëntie van je stop beïnvloedt.

Dit zijn nog geeneens alle veranderingen, maar het is duidelijk dat het spel flink is aangepast. Vanaf 28 juni is het te spelen.