Fast & Furious 9 brengt een verrassing [trailer]

De trailer van de nieuwste Fast & Furious is hier!





Deze lente verschijnt er weer een nieuw deel van de langlopende Fast & Furious reeks in de bioscoop. We zijn alweer aangekomen bij deel negen. Voor de fans zal het voelen als een warm bed, want de bekende cast & crew maakt onderdeel uit van Fast 9.

Fast & Furious 9 zal geregisseerd worden door Justin Lin (Fast & Furious 5, Fast & Furious 6). In de film ga je onder meer Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, John Cena en Cardi B.

Het draait in dit deel voornamelijk om Dominic Toretto, gespeeld door Vin Diesel. Hij zal in dit negende deel herenigd worden met zijn Fast-family, maar natuurlijk gaat dit niet zonder slag of stoot.

De eerste trailer van Fast & Furious 9 is gelanceerd tijdens een groot evenement in Miami in aanwezigheid van de cast van de film, waaronder Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese, Jordana Brewster en John Cena. Voorafgaand aan de trailerlancering vond er een concert plaats met optredens van Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna en Ludacris. Het event was live te volgen via de social media kanalen van de film.

De trailer van Fast & Furious 9 kun je hieronder bekijken. Er zit een verrassing in voor de fans.. kijk vooral.