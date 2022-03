FC Barcelona stapt zelf in de cryptomarkt

Voetballen is leuk, maar geld verdienen is leuker. En online op de cryptomarkt is veel geld te verdienen, daarom gaat FC Barcelona actief worden erin.

Een van de grootste voetbalclubs ter wereld ziet een kans om nog meer geld te verdienen. De club heeft haar plannen onthuld om te profiteren van de opkomst van de metaverse en NFT’s in de cryptocurrency-markt. Joan Laporta, president van de club, legde uit hoe het van plan is al deze markten te betreden om meer betrokkenheid van fans over de hele wereld te krijgen.

FC Barcelona en de cryptomarkt

De club onderzoekt dit op dit moment en met name de groeimogelijkheden. FC Barcelona, ​​een van de meest invloedrijke voetbalclubs in Spanje en Europa, heeft aangekondigd van plan te zijn uit te breiden naar nieuwe zakelijke gebieden. Waaronder dus de metaverse en NFT’s. Het doel is om de betrokkenheid van de club te vergroten. Dit door het gebruik van deze nieuwe technologieën.

Laporta sprak over de komende stappen die de club zal maken. Hij zei dat de laatste tijd er veel aandacht voor blockchain producten en diensten zoals NFT’s en metaverse. ‘We zouden in staat moeten zijn om digitale producten aan te bieden aan onze leden, onze fans die passen bij de waarde van de club en een zeer interessante emotionele ervaring genereren’, aldus de president.

Nieuwe technologieën

Laporta kondigde ook aan dat de club aan het studeren was om binnenkort zijn eerste NFT-drop te lanceren, zonder meer details over het onderwerp te geven. Maar daar kan je wel naar raden en zal met voetbal te maken hebben. De voetbalclub overweegt al de introductie van deze nieuwe technologieën om inkomsten en betrokkenheid van fans over de hele wereld te genereren. Laporta zinspeelde ook op de mogelijkheid van de lancering van een cryptocurrency uitgegeven door de club zelf, in plaats van het fantoken dat al beschikbaar is.