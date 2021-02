Feyenoord krijgt eigen serie op Disney+ - Apparata

De Rotterdamse voetbalclub Feyenoord krijgt een eigen serie op Disney+, zo heeft The Walt Disney Company bekendgemaakt.

De tijden dat Hollywood alleenheerser was op het gebied van films en series is allang verleden tijd. Met de komst van streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ worden er ook steeds meer filmproducties buiten de Verenigde Staten gemaakt. En zo kan zelfs een Nederlands-Belgische serie als Undercover wereldberoemd maken.

Disney+ en Feyenoord

In dat kader kan voetbalclub Feyenoord ook bij een nieuw publiek onder de aandacht komen. The Walt Disney Company heeft bekendgemaakt dat er een nieuwe tv-serie in de maak is met Feyenoord in de hoofdrol. De voetbalclub uit Rotterdam zal op de voet worden gevolgd voor een documentaire.

Het is nog niet bekend wanneer de serie is te zien op Disney+. Lusus Media zal de documentaire produceren. Voor Disney+ is de docu met Feyenoord de eerste Nederlandse productie. Er komen in totaal acht afleveringen van de documentaireserie. Elke aflevering duurt 50 minuten.

Zo’n documentaire is weer eens wat anders dan een actieserie of een film. Het is afwachten of de serie ook boeiend genoeg gaat zijn om ook niet-voetballiefhebbers te overtuigen. Een documentaire over een Rotterdamse voetbalclub is een vrij specifiek onderwerp, al is de dit jaar 113 jaar oude voetbalclub natuurlijk al een bekende naam over de grens.