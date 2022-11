Fietsersbond maakt zich zorgen over fatbikes

Fatbikes staan bekend om hun dikke en brede banden. Ondanks dat in Nederland en België de fatbike nog niet de overhand heeft genomen op de elektrische fiets, is de populariteit van de fatbikes aan het toenemen. De Fietsersbond lijkt helemaal niet blij te zijn met deze opkomst van de fatbike.

Wat is een fatbike?

Vlotter over obstakels gaan en over verschillende ondergronden: speciaal voor de liefhebbers om offroad te gaan fietsen, is er de fatbike. Hier zijn extra dikke banden voor nodig. Daarom beschikken de fatbikes over banden van 96 mm tot 12,7 cm. In sommige gevallen zijn de banden zelfs nog dikker. Om de dikke banden te doen passen, is er een speciaal ontwerp gemaakt van het frame, de vork en de wielen.

Met de fatbike kun je snelheden behalen tot 25 kilometer per uur. Dit is vastgelegd in de Europese wetgeving. Met een optionele gashendel, is het mogelijk om je bike nog wat op te voeren. Er kunnen na het opvoeren snelheden worden behaald van 30 kilometer per uur. Toch blijkt dat er met de gashandel snelheden kunnen worden behaald van 45 kilometer per uur. Voor het rijden op de fatbike, is er geen rijbewijs nodig en geldt er ook geen helmplicht. Vooral de jonge generatie slaat om deze reden aan op deze bike.

Waarom zijn er zorgen over de fatbike?

Vooral de mogelijkheid om de fatbike op te voeren, vindt de Fietsersbond zorgelijk. Door de elektrische motor op deze bike, hoor je ze niet aankomen. En ze gaan vaak twee keer zo snel dan een gewone e-bike, die snelheden kan behalen tot ‘Een gevaarlijk ding, waar maar weinig toezicht op is’.

Snorfietsers hebben binnenkort de helmplicht. Dit geldt niet voor de fatbike. Vandaar dat de populariteit van deze bike nog meer lijkt toe te nemen. Veilig Verkeer Nederland maakt zich ook zorgen over deze opgevoerde bike. Nogmaals wordt benadrukt dat een opgevoerde e-bike niet verzekerd is.

Alternatief voor de fatbike

Ben je 18 jaar of ouder en ben je in het bezit van een rijbewijs? Dan is de speed pedelec, een snelle variant van de elektrische fiets, een goed alternatief voor fatbikes. Met deze e-bike ontvang je trapondersteuning tot 45 kilometer per uur.

Een voorbeeld van een speed pedelec is de Gazelle Ultimate Speed S10 2022. Met deze speed pedelec van het bekende fietsenmerk Gazellen, leg je snel en ontspannen langere afstanden af. De middenmotor van het merk Bosch Performance zorgt ervoor dat je snelheden kunt behalen tot 45 kilometer per uur.

