Fietstrends van 2023: wat kunnen we verwachten?

De zomervakantie is al enige tijd voorbij. En dat is te zien als je naar buiten kijkt! De herfst is officieel begonnen. Nog maar een kleine 3,5 maand voordat het nieuwe jaar voor de deur staat.

In dit artikel lees je de verwachtingen wat betreft de fietstrends van volgend jaar.

Gaat de normale fiets langzaamaan verdwijnen?

Dat de elektrische fiets steeds populairder wordt, is geen nieuwtje meer. De vraag is: gaat de normale fiets verdwijnen? De verwachting is dat we in 2023 inderdaad nóg meer elektrische fietsen zullen gaan zien. Er zijn twee typen elektrische fietsen die erg populair zullen zijn:

De e-bike met een sportief en stoer design, zoals de e-mountainbike

Elektrische fietsen die geschikt zijn voor stedelijk vervoer, ook wel de elektrische transportfiets.

Wat opvalt, is dat de elektrische fietsen voor de wat oudere fietsers ontbreekt in de voorspelling van de fietstrends van volgend jaar. Vaak hebben deze fietsen net wat meer aandacht voor zaken als comfort en veiligheid.

Handige en slimme onderdelen

Misschien niet helemaal onverwachts: in 2023 zijn de onderdelen van de elektrische fiets nóg verder ontwikkeld. Elektronica op een fiets wordt namelijk steeds belangrijker. Zeker bij een elektrische fiets. Zo kan je bijvoorbeeld elektrische fietsen tegenkomen waar elektrisch en volledig draadloos schakelen mogelijk is, met handige GPS-trackers en e-bikes waarbij geen sleutel nodig is, maar je telefoon met je e-bike is verbonden.

Wil je meegaan met de verwachte trends voor 2023 en een elektrische transportfiets uitproberen?

Ben je benieuwd hoe het leasen van een elektrische fiets werkt?