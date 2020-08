Fitbit Sense weet wanneer je stress hebt

We hebben allemaal wel eens last van stress. De Fitbit Sense helpt je gezondheid in de gaten te houden.

Tja, wanneer heb je een ongezonde hoeveelheid last van stress? Dat is met je eigen gezonde verstand niet altijd goed te zeggen. Gelukkig zijn er steeds meer slimme apparaten die onze gezondheid in de gaten houden. Fitbit heeft twee nieuwe producten gepresenteerd, waaronder de Sense.

De Fitbit Sense is een slimme smartwatch die in staat is om gedetailleerde hartscans te maken. Dit doet de wearable aan de hand van een elektrocardiogram. Dit is een registratievorm dat de elektrische activiteit van de hartspier weet te meten.

Mede dankzij deze technologie kun je de Fitbit Sense een stressmeting laten doen. Aan de hand van de EDA-sensor en je hartslag analyseert de wearable de situatie. Ook kijkt de Sense naar de staat van je huid. Bijvoorbeeld of je huid warm, zweterig of juist relaxed aanvoelt. Vervolgens krijg je een score voor de kiezen. Hoe hoger de score, hoe minder stress je hebt.

Een sneak peak van de feature krijg je te zien in de promotievideo van Fitbit. De nieuwe Fitbit Sense kost 329.95 dollar en de lancering van de wearable is aan het einde van september in de Verenigde Staten.