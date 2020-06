Flight Simulator accessoires haalt het vliegtuig in huis

In aanloop naar de release van de nieuwe Flight Simulator kun je nu al accessoires in huis halen!

Deze zomer zit je waarschijnlijk niet in het vliegtuig naar je vakantiebestemming. In dat geval is het mogelijk om het vliegtuig maar naar huis te halen. In ieder geval met deze nieuwe Thrustmaster accessoires voor de nieuwste Flight Simulator game. De producten zijn gelicenseerd door niemand minder dan Airbus. Serieus spul dus.

Het pakket met Flight Simulator accessoires bestaat onder meer uit een joystick en dubbele krachthendels waar ook modules op aangesloten kunnen worden. De joystick is een replica van een echt exemplaar. De unit is gebaseerd op joystick uit een Airbus A320. Zelfs het formaat is één op één overgenomen van het echte werk. Er zitten 12 knoppen op die je allemaal los van elkaar kunt instellen.

De TCA Quadrant Airbus Edition met twee krachthendels kost je 99,99 euro. Wil je de joystick erbij dan kun je de TCA Officer Pack Airbus Edition kopen als pakket voor 159,99 euro. De producten komen in september op de markt. Flight Simulator verschijnt dit jaar. Een exacte releasedatum is nog niet gecommuniceerd door Microsoft. Deze accessoires van Thrustmaster zijn overigens ook compatibel met andere simulatoren, waaronder X-Plane 11.