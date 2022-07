Flinke stijging BTC en ETH, maar het is nog niet gedaan

Hoewel het vanaf de bodem een flinke stijging is voor BTC en ETH, moet er nog wat gebeuren om dit vast te houden.

Na maanden van rode cijfers zijn fans van cryptocurrency maar wat blij als ze eindelijk groen zien. En dat is ook nu het geval met stijgingen van onder andere Bitcoin en Ethereum. Toch zegt het nog niet heel veel. En dat heeft alles te maken met de huidige koerswaarde.

Laten we Bitcoin als voorbeeld gebruiken. De munt had een recente bodem van zo’n 18.000 dollar. Dan is de huidige waarde van 22.245 dollar op Coindesk zeer positief te noemen. Een keurige stijging van bijna vier procent. Toch moet je nog geen gat in de lucht springen.

De afgelopen heeft gebleken dat een groen dag in slechts enkele uren kan omzetten in een daling. Er volgt verkoopdruk en voor je het weet is de stijging van BTC omgezet in een daling naar het niveau van 20.000 dollar.

BTC moet door de 23.000 dollar breken en het liefst met veel overtuiging om kracht uit te stralen. Ethereum lijkt op dit moment niet meer in gevaar om terug te zakken naar 1.000 dollar, maar ook voor deze altcoin is dezelfde boodschap van kracht. Doorbreken om te overtuigen.