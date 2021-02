Formule 1 in 4k op Ziggo, maar niet voor iedere klant - Apparata

Ziggo kondigt vandaag aan dat het aankomende Formule 1 seizoen in 4k wordt uitgezonden. Maar niet iedere klant kan van die kwaliteit genieten.

26 maart trapt het nieuwe Formule 1 seizoen af. En dan trapt ook Ziggo af met het aanbieden van live verslagen in 4k. Trainingen, kwalificaties en de races worden in 4k Ultra HD uitgezonden op Ziggo Sport. Dat is kanaal 14 voor de klanten van het bedrijf.

Tot op heden werd de F1 uitgezonden in Full HD (1920 x 1080). Met de overstap naar 4k (3840 x 2160) vier keer scherper beeld. En dat ga je wel merken met een 4k televisie! Maar alleen zo’n televisie in combinatie met een Ziggo abonnement is niet voldoende.

Formule 1 Ziggo in 4k eisen

Naast het feit dat je een 4k televisie moet hebben, is het ook een vereiste dat je een Mediabox Next hebt. Deze levert Ziggo in combinatie met een Internet & TV Max abonnement, Alles-in-1-Max abonnement, Internet & TV Giga of een Alles-in-1-Giga abonnement. De goedkopere abonnementen komen zonder Mediabox Next en dat betekent geen Formule 1 in 4k op Ziggo.

Het is goed nieuws dat Ziggo de stap maakt naar 4k, tegelijkertijd is het jammer dat niet alle klanten toegang krijgen tot deze beeldkwaliteit. Ze worden min of meer gedwongen om te upgraden van abonnement om ook de F1 in de beste kwaliteit te kunnen kijken.