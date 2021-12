Fortnite trailer toont een goednieuw eiland en Spider-Man

Epic

De trailer van Fortnite chapter 3 staat online en laat een compleet nieuw eiland zien en Spider- Man.

Hoofdstuk 2 van de populaire game Fortnite is nog maar net afgelopen. Toch weerhoudt speurders dit niet om erachter te komen wat het aankomende hoofdstuk zal bevatten. Zoals bijvoorbeeld Kotaku ontdekte, deelde het officiële Poolse YouTube-kanaal van de game kort een Chapter 3-trailer waarin veel van de geplande wijzigingen aan de Battery Royale Brawler werden onthuld. Je kunt een nieuw eiland verwachten. Maar ook nieuwe personages, waaronder Gears of War’s Marcus en Kait. Evenals Spider-Man – er lijkt zelfs webswingend te zijn zoals je hebt gezien in Insomniac’s Spider-Man-games.

Fortnite en Spider- Man

We kunnen zoals altijd in een nieuw hoofdstuk nieuwe wapens verwachten, maar ook een aantal nieuwe mechanica. Je kunt sliden, te zien in de finale van hoofdstuk 2, en kampen opzetten. Dit om zowel je squadron te genezen, als items op te bergen die je kunt meenemen naar toekomstige wedstrijden. En er is zelfs een zekere mate van sterrenkracht: The Foundation, een personage ingesproken door Dwayne Johnson, zal worden overgenomen van de afsluiting van Chapter 2. Dwayne Johnson kennen we natuurlijk als The Rock.

Epic

Wanneer al dit goeds beschikbaar komt is niet duidelijk. Er is nog geen lanceringsdatum gegeven. De ontwikkelaar Epic is echter niet bang om de geschiedenis te herhalen en spelers uit Fortnite te schoppen toen het vorige hoofdstuk ten einde liep. Hoofdstuk 2 eindigde op dramatisch, waarbij The Foundation een Cube Queen-invasie hielp te verslaan. En daardoor het hele eiland op zijn kop te zetten. Als je bij het evenement bleef, bleef je watertrappelen en had je geen andere keuze dan het spel te verlaten. Het is duidelijk dat Epic gokt dat deze dramatische truc een tweede keer zal werken. We zullen zien!