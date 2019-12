Fortnite: Zo krijg je 2 weken lang gratis Chapter 2 goodies

Spelers krijgen gratis veertien cadeautjes van Epic Games!

De feestdagen zijn in volle gang en ook cultureel fenomeen Fortnite kan dan niet zonder wat festiviteit. Epic Games heeft het Fortnite Winterfestival gelanceerd en dat betekent extra veel sneeuw, lampjes én kerstcadeautjes. Nu geven de meeste spelers niet zo zeer om gezelligheid, maar gratis in-game items?! Kom maar door!

Iedere Fortnite speler die vanaf gisteren inlogt kan in-game gratis goodies krijgen. Epic deelt de komende twee weken namelijk dagelijks aan iedereen een verrassing uit. In het sneeuwvlokjes-tabblad kun je ervoor kiezen om naar de zogenoemde Lodge te gaan. Daar staan een hoop pakketjes voor je klaar. In de pakketjes zitten allerlei in-game items zoals (wapen)skins, emotes, gliders, pickaxes en ga zo maar door.

Spelers krijgen dus in totaal 14 pakketjes en het lijkt erop alsof deze exclusieve feestdag-items voor iedereen hetzelfde zijn. Sommige spelers beweren iets anders te hebben gekregen uit eenzelfde pakketje.

Dat kan in sommige gevallen misschien zo zijn (bijvoorbeeld een willekeurig loading screen) maar de glider is bijvoorbeeld zonder enige twijfel de Millennium Falcon uit Star Wars, gebaseerd op het pakketje dat zo strak ingepakt is dat daar geen twijfel over mogelijk is. Daarover gesproken, check hier wat dat cross-over event precies inhoudt.

Het Winterfestival komt ook met een hoop nieuwe challenges en dus veertien dagen gratis in-game goodies. Mocht je een dag gemist hebben dan krijg je alsnog het pakketje van de vorige dag om te openen. Het event loopt van 18 december tot en met 2 januari en spelers kunnen tot 7 januari terugkomen om Santa Claus’ cadeau’s op te halen.

Foto @EpicGames

