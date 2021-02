FPS Boost voor Xbox Series X en S aangekondigd - Apparata

De Xbox Series X en S krijgen een FPS Boost. Dit moet de kwaliteit van het spelen van games ten goede komen.

Het grote voordeel van next-gen gaming is de kracht die de fabrikanten in de console hebben gepropt. Zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X en S zijn heerlijke snelle machines om mee te gamen. Microsoft komt met een extraatje voor de Xbox Series X en S en dat noemen ze FPS Boost.

Deze uitkomst is bedacht om de game ervaring van oudere spellen op je Xbox Series X en S te verbeteren. De framerate zal verbeterd zijn wat voor een soepelere game zorgt. Onde randere Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4, and Watch Dogs 2 zijn games die compatibel zijn met de FPS Boost. In sommige gevallen is het zelfs zo dat de FPS van de spellen dubbel is toegenomen. Diverse games kun je straks in 120 fps spelen met de FPS Boost op je next-gen Xbox.

Deze mooie ontwikkeling kan een reden zijn om weer eens een oude game opnieuw te spelen op je Xbox Series X of S. Spelen met (veel meer) FPS kan voor een heel andere game ervaring zorgen. Als je twijfelt of je oude game ondersteuning heeft voor de FPS Boost moet je tijdens het gamen op het Xbox logo van je controller drukken. Als er inderdaad ondersteuning is dan zie je een nieuw icoontje verschijnen.