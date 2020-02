Friends keert terug op TV als nieuwe show

Geen eeuwige herhalingen meer, maar nieuwe afleveringen van Friends!





Als er één televisieserie tot in de eeuwigheid wordt herhaalt op TV dan is het Friends wel. Sterker nog. Sinds dat de serie bestaat is er vermoedelijk geen moment geweest dat de serie niét te zien was.

Heb je het niet op televisie gekeken, dan kun je bijvoorbeeld Netflix aanslingeren. Ook op deze streamingdienst is de tv-serie te kijken. Friends begon in 1994 en werd uiteindelijk gemaakt tot en met 2004.

De afgelopen jaren waren er allerlei geruchten over een comeback van de serie. Tot nu toe was daar officieel nog niets over bekend, maar het hoge woord is eruit. HBO Max, een nieuwe nog te lanceren streamingdienst, gaat het nieuwe Friends uitzenden.

De serie zal de complete cast bij elkaar brengen in dezelfde studio als waar Friends is opgenomen. Verwacht echter geen compleet seizoen. Het gaat om een eenmalige reünie waar één aflevering opgenomen zal worden. Volgens Variety krijgen de acteurs en actrices 2,5 miljoen dollar per persoon voor deze zeer lucratieve reünie