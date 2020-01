Fun: de duistere geheimen van Apple-gebruikers [video]

Willen we deze weekend-horror eigenlijk wel weten?





Voor veel mensen zijn de iPhone en andere Apple-apparaten heilig. Toch zijn er mensen die heel wat minder ‘heilige’ toepassingen met de smartphone hebben. Twee opvallende verhalen illustreren dat.

iPhone-reparateur kreeg 40 pond om niet te repareren

Een Engelse iPhone-reparateur keek gek op toen een wat ‘duister’ figuur zijn iPhone 8 inleverde voor reparatie. Nadat de klant de smartphone afgaf, achter liet voor een diagnose en beloofde na 2 uur terug te komen ging de reparateur nietsvermoedend aan de slag.

Hij was nog maar net begonnen toen hij onder het deksel van de smartphone een briefje en 2 biljetten van 20 Britse pond vond. De tekst op het briefje: “Bro, keep the money and the phone. Just call my missus and tell her you can’t fix it. <<het telefoonnummer doen we maar niet :)>> I’ll tell you the full story later.” Aangezien de diagnose normaal duurder is en de reparateur vermoedde dat de klant niet terug zou komen heeft hij het belletje maar gepleegd. Er nam een dame op die zei dat ze de boodschap door zou geven. De klant is uiteraard niet meer terug geweest en naar ‘the full story’ kunnen we wel raden. Helaas voor hem heeft ‘The Daily Mail‘ de zaak opgepikt, dus rustig slapen is er niet bij. Een gelukje voor de iPhone, hem is het lot dat deze wraakzuchtige dame voor de Apple-goodies van haar overspelige partner koos bespaard gebleven.

Dirty sounds met AirPods

Naast dit duistere verhaal gaat er momenteel ook een filmpje viral. Hiermee laten schoolkinderen zien hoe je met je AirPods kan praten zonder jouw mond te bewegen. Nu maar hopen dat de klasgenootjes regelmatig hun oren schoonmaken…

Kids are swapping AirPods in class then using text to speech to ‘talk’ without talking 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/moLxK1rzbv — Gen-Z Trend Alert (@LouisAnslow) January 21, 2020

Overigens blijft men bijzondere effecten van allerlei technische apparatuur onderschatten. Dit leidt regelmatig tot bloopers.