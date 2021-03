Gaat game-pc maker Razer succes hebben met de Anzu? - Apparata

Het is en blijft een moeilijke markt, maar toch ziet Razer er brood in door de Anzu te lanceren. Een gewaagde zet van het bedrijf.

Slimme brillen zijn nog niet de gadget geworden waar je iedereen mee ziet lopen. Google was het eerste grote bedrijf dat zich eraan waagde, maar al gauw bleek het een flop. Ook Snapchat heeft een slimme bril, net als Amazon en Bose. En nu voegt Razer zich aan dat rijtje met de Anzu. Bedrijven blijven het dus wel proberen.

De Anzu is een slimme bril die tevens fungeert als koptelefoon. De glazen van de bril moeten je beschermen tegen blauw licht. In de pootjes zitten speakers die je geluid laten horen. Door de bril constructie blijf je gewoon je omgeving horen.

De bedening van de Anzu verloopt via de pootjes van de bril. Deze zijn aanraakgevoelig. Je kunt er bijvoorbeeld muziek mee pauzeren of inkomende oproepen aannemen of weigeren. De bril staat door middel van Bluetooth in verbinding met je smartphone. De slimme bril gaat meer dan 5 uur op een volle batterijlading. Dat betekent dat een complete werkdag de bril dagen er niet bij is.

Leg je de bril op je nachtkastje, dan schakelt de Razer Anzu in een zuinige stand by modus. De slimme bril weet het dan maximaal twee weken vol te houden zonder opgeladen te worden, aldus het bedrijf. Razer gaat de bril verkopen voor 200 dollar.