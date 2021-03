Gaat Resident Evil heel je harde schijf opslurpen? - Apparata

Resident Evil komt binnenkort uit. Hoeveel geheugen deze game nodig heeft van je harde schijf weten wij voor je!

Tegenwoordig vergen nieuwe games veel geheugen van je harde schijf van je console. Veel mensen kijken reikhalzend uit naar de release van Resident Evil. Vraag is dan of je andere spellen moet verwijderen, zodat je deze goed kunt spelen. Microsoft heeft het antwoord voor ons.

Het valt mee

Als we kijken in de Microsoft Store bij de product pagina van Resident Evil, dan valt het wel mee wat Resident Evil van je harde schijf vraagt. Om de game te spelen heb je iets van 50 GB nodig. Dat is niet slecht, zo blijft er ook nog ruimte over voor andere spellen. Van de 50 GB is ongeveer 15 GB gereserveerd voor de multiplayer, de rest is voor het hoofdverhaal.

Playstations

Natuurlijk komt het spel ook naar de Playstation 4 en naar de Playstation 5. Vermoedelijk zal de grootte soortgelijk zijn. Vaak verschillen deze namelijk niet zoveel van elkaar, als we het hebben over de ruimte dat nodig is om de game te spelen op de hardschijf. En toch is het opvallend, veel nieuwe games vergen veel meer van je geheugen. 80 GB is heel normaal, tot uitschieters van 100 GB. Waarom de game dan relatief ‘klein’ is, is onduidelijk. Dat moet straks blijken als we Resident Evil echt kunnen gaan spelen en de game op de harde schijf zetten.

Release datum

Dat duurt nog wel even. De release datum staat voor 7 mei aanstaande gepland. De game is dan direct beschikbaar voor meerdere platformen. Net als de vorige versie van Resident Evil gaat het verhaal over Ethan Winters. Ethan Winters gaat dit keer naar een afgelegen, met sneeuw bedekt dorp vol met een diverse cast van angstaanjagende vijanden. Na een verwoestende ontmoeting met Chris Redfield, de held uit de Resident Evil-serie, achtervolgt Ethan hem op zoek naar antwoorden, maar belandt in een geheel nieuwe nachtmerrie aldus de beschrijving van de ontwikkelaar.