Gaat Sony stoppen met de PS4 nu de PlayStation 5 er is? - Apparata

De PlayStation 5 is vorig jaar officieel gelanceerd. Wat gaat Sony nu met de PS4 doen?

Om de overgang van generatie op generatie goed te laten verlopen zal Sony beide consoles de komende jaren ondersteunen. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken, mocht je de overstap (nog) niet willen of kunnen maken naar de PlayStation 5. De vraag is wel hoelang Sony de PS4 nog gaat maken.

Sony PS4 verdwijnt straks?

Er gaan geruchten vanuit Japan dat Sony gaat stoppen met het verstrekken van PS4’s aan retailers. In elk geval sommige varianten van de console. Winkels krijgen de kans om hun voorraad te verkopen. Daarna moeten ze het doen met de PlayStation 5. Natuurlijk zal zo’n proces enkele maanden duren. Het is op dit moment überhaupt onmogelijk om een PS5 op voorraad in een winkel aan te treffen. De console is nog altijd extreem moeilijk verkrijgbaar.

Kijk je naar het verleden dan blijft Sony nog wel wat exemplaren van de PS4 produceren. Althans, als de Japanse techgigant dezelfde strategie hanteert als met de PS3. De PlayStation 3 werd nog vier jaar lang geproduceerd na de onthulling van de PlayStation 4. De PS5 is sinds het najaar van 2020 te koop, maar het zal nog wel even duren voordat de console echt goed verkrijgbaar is in de winkels. (via Eurogamer)