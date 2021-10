Gadget belooft barbecuen in huis zónder rook en eetgeur

Dat klinkt haast te mooi om waar te zijn. Maar deze gadget zegt geurloos en zonder rook barbecuen te kunnen beloven.

Barbecuen. Dat is toch vooral iets voor de zomer? Al is het alleen maar omdat je deze hobby met een traditionele barbecue niet binnen kunt uitvoeren. Er zijn allerlei alternatieven, bijvoorbeeld op gas of met een stroomplaat, maar dan heb je alsnog eetgeurtjes in huis. Je kunt wel onder de afzuigkap gaan staan. Maar wat is de lol daaraan?

Barbecuen minus rook en eetgeur

Dit crowdfundingproject op Kickstarter zegt de oplossing te hebben. Het geheim? Infrarood je eten gaar bakken. Volgens de makers is het geurloos en kun je zo binnenhuis zonder afzuigkap je eten bereiden aan tafel. Er komt ook geen rook om de deur kijken. Het project heet Barbechef en heeft al meer dan 95.000 euro opgehaald. Voor omgerekend 147 euro komen early birds in aanmerking voor de Barbechef. Barbecuen zonder een nare eetgeur klinkt goed. Zeker in huizen waar de eetkamer en woonkamer zich in één ruimte bevinden. Om 21:00 een film kijken terwijl de geur van gebraden kip nog in de ruimte hangt, ja daar maak je niemand blij mee.

Check de bijgevoegde video om het idee in het echt te zien. Maar dan is er nog de hamvraag: smaakt een infrarood kippetje net zo lekker als eentje van de traditionele grille?