Let op! Galaxy Unpacked vanmiddag niet op YouTube! [video]

Waar kan je Galaxy Unpacked wel kijken en wat kan je verwachten?

Samsung organiseert twee maal per jaar het event Galaxy Unpacked. Tijdens dit live event, uitgezonden op de site en op YouTube, presenteert men dan de producten die men de komende tijd gaat lanceren.

Corona maakt alles anders. Deze keer is Galaxy Unpacked namelijk niet live, maar wordt het een digitale presentatie. Een andere verandering, waarvan het nog niet duidelijk is of dit met Corona te maken heeft, is dat het evenement niet op YouTube te zien zal zijn.

Galaxy Unpacked: hoe laat en waar?

Galaxy Unpacked is namelijk vandaag (5 augustus) vanaf 16 uur (Nederlandse tijd) alleen live te volgen op de eigen website van Samsung. Je kan het event dus hier bekijken.

Zin in een spelletje tijdens Galaxy Unpacked?

Voorafgaand aan het evenement lekt er altijd het een en ander uit. Dit jaar was het echter wel bijzonder veel. Daarom is hetgeen we verwachten niet heel verrassend meer. Als alternatief kan je bij wijze van spelletje natuurlijk kijken of de eerdere onthullingen ook kloppen. Wij maken een rijtje.

Uiteraard verwacht men de Samsung Galaxy Note 20 – serie. Ook presenteert men de Galaxy Buds live en de Galaxy Tab S7. Ook de Galaxy Watch 3 is volgens velen een zekerheid. Enige twijfel bestaat er nog over de Samsung Galaxy Fold 2, maar ook die lijkt eraan te komen.

Toch nog een verrassing op komst?

Daarmee lijkt de presentatie een formaliteit te worden. Dit leidt tot speculatie. Zeker omdat op de website waar je kunt kijken ook een registratiemogelijkheid is opgenomen. In combinatie met de tegenvallende cijfers van de Samsung Galaxy S20 leidt dit tot speculatie. Is er zoveel gelekt omdat er een verrassende extra onthulling wacht, heeft men bij registratie een mooie launch-actie in gedachten of wordt het toch een spelletje factchecken?

De tweede trailer, die Samsung wel via YouTube lanceerde, houdt het spannend.