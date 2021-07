Game Boy- camerafoto’s draadloos overzetten naar je smartphone, het kan! - Apparata

Afbeelding via GitHub – MattGrayYes

Je Game Boy- camerafoto’s kan je nu draadloos overzetten naar je smartphone met een speciale adapter.

De Game Boy werd in 1998 gelanceerd, maar het heeft nog steeds veel gebruikers en fans. Maar toch was er altijd iets, wat nog niet opgelost is. Namelijk dat de foto’s die op het apparaat staan niet gemakkelijk eraf te halen zijn om te delen of op te slaan, nadat je die gemaakt had met de Game Boy Camera accessoire. Daar komt nu verandering in.

Game Boy- camerafoto’s draadloos overzetten

Door de jaren heen zijn er wel veel pogingen geweest, van kabels tot cartridge-adapters. Maar deze sloegen niet zo goed aan, omdat het te moeilijk te gebruiken was. Nu komt Matt Gray met een eenvoudig te gebruiken draadloze adapter.

De Nintendo Game Boy is ook niet echt gemaakt voor het maken van foto’s, maar het is wel een leuke toevoeging aan het apparaat. En misschien heb je er wel toevallig leuke foto’s op staan. Dat kunnen er niet veel zijn, want hij kan slechts 30 opnames maken. Ook de Game- Boy- printeraccessoire is niet een alternatief. Dit omdat het gedrukte kopieën maakt op thermisch papier. Nadeel hiervan? Binnen een paar jaar zijn deze kopieën vergaan.

Fast Wifi Adapter

Matt Gray komt dus met de oplossing: de Game Boy Camera Fast Wifi Adapter. Deze wordt aangedreven door specifieke hardware die is verborgen in een aangepaste 3D-geprinte behuizing. Hier zit een Raspberry Pi Zero W en een GBxCart RW in, een apparaat dat de originele Game Boy-cartridgesleuf nabootst, waardoor je een ​​back-up kunt maken op een computer.

Het gebruik is heel eenvoudig en er is zelfs geen Game Boy-hardware voor nodig. Je plaatst de camera op de bovenkant van de adapter, die de beelden van de camerarol haalt en ze via wifi kan verzenden. De foto’s worden verzonden naar een website die toegankelijk is via een webbrowser. Met bijvoorbeeld je smartphone kan je daarheen gaan en de foto’s downloaden.

Zelf bouwen? Dat kan. De bouwers hebben een grondige analyse gedeeld van hoe het is gebouwd, inclusief downloads voor de aangepaste software die ze hebben geschreven.