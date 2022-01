Game Boy eigenaren opgelet! Je kan iets unieks met het apparaat

YouTube

Voor eigenaren van de 32 jaar oude Game Boy is er goed nieuws, je kan iets unieks met het apparaat doen.

De videogamesconsoles van vandaag zijn totaal niet meer te vergelijken met die van vroeger. Ze zijn ontwikkeld tot multifunctionele entertainmenthubs. Waardoor gamers films kunnen streamen, met vrienden kunnen chatten en veel meer kunnen doen dan alleen games spelen. Hoe anders is de 32 jaar oude Game Boy. Dit was en is een game- machine, waar je echt alleen maar spelletjes mee kan spelen. Tot nu toe dan.

Game Boy eigenaren opgelet

Sebastian Staacks heeft namelijk een manier gevonden om de mogelijkheden uit te breiden, inclusief een mogelijke manier om films te kijken. Als je vervolgens hoofdpijn zou willen hebben, want het ziet er niet uit.

De Game Boy werd aangedreven door een Sharp LR35902-processor met een snelheid van slechts 4,19 MHz. Ter vergelijking: de snelheid van processors in moderne smartphones wordt nu gemeten in GHz, wat betekent dat hij simpelweg niet het vermogen heeft dat nodig is om gecomprimeerd te decoderen en weer te geven. Al eerder deze maand kwam er een bericht van Staacks. Hierin schreef hij dat hij met succes een wifi Game Boy-cartridge heeft gebouwd, die afhankelijk is van een draadloze ESP8266-microchip. Dit naast verschillende andere componenten die zijn bevestigd aan een aangepaste PCB. Heel eenvoudig is de ombouw dus niet, maar op zijn blog kan je meer lezen.

Filmpje kijken

Verdere technische details volgen nog, maar wat interessanter is zijn de beelden. Daarin zie je een originele ongewijzigde Game Boy die de aangepaste wifi-cartridge gebruikt. Dit om Star Wars te streamen gecomprimeerd tot slechts 160 x 144 pixels en draaiend met 20 frames per seconde. Dat het kan, is al een prestatie. Je hoeft het namelijk niet te doen om de kwaliteit, check het hieronder.