Gazelle Easyflow HMS , vernieuwing in een vertrouwd jasje

Het bekende fietsenmerk Gazelle wil met haar nieuwe model Easyflow HMS het vertrouwde Gazelle gevoel behouden.

En tegelijkertijd de laatste snufjes introduceren om hiermee marktleider te blijven op techniek. Slaagt Gazelle daarin, of is dit meer van hetzelfde? Een verkenning.

Opvallend is de Easyflow HMS zeker. De fiets is lager dan we gewend zijn bij de meeste Gazelle elektrische fietsen, waardoor de fietser altijd met haar voeten op de grond kan. Aanvullend voordeel van deze speciale geometrie is dat de fietser lager zit. De luchtweerstand is daardoor iets lager, waardoor het bereik op de accu groter is.

Gazelle Easyflow HMS. Bron: Gazelle

Easyflow HMS biedt “extra stabiliteit en veiligheid in een strak design”

Gazelle ontwierp deze fiets door veel naar klanten te luisteren. Voor veel mensen is fietsen niet zo vanzelfsprekend. Vooral als je nog niet zoveel fietservaring hebt, is het best even wennen om hoog boven de grond te zitten, zonder dat je met je voeten bij de grond kan. Je krijgt dan als fietser het gevoel dat je de controle kwijt bent. Zeker als je wat kleiner bent dan gemiddeld.

Daar is met het ontwerp van deze fiets rekening mee gehouden. Ook de brede banden, de achteruitkijkspiegel en de anti-slip pedalen bieden extra veiligheid. En, natuurlijk, de zeer betrouwbare hydraulische schijfremmen. In veel opzichten is dit een low-speed speed pedelec.

Ook de afwerking van deze fiets is zoals we van Gazelle gewend zijn, solide. Een Shimano Nexus 7 versnelling maakt dat je altijd een comfortabele versnelling vindt voor je trapbewegingen. Ook veel comfort biedt het zachte, brede zadel.

De fiets is verder uitgerust met handvaten waarop je een extra stevige grip hebt. Voor de onzekere fietser is deze e-bike dus echt een uitkomst.

Accu en motor

Gazelle koos bij het design van deze fiets voor het Shimano e-bike drive systeem. De standaard 418 wattuur accu kan na bijbetaling van 400 euro worden geüpgraded naar 630 Wh. Hiermee neemt het bereik toe van 50-115 km tot 80-170 km. Maak je vaak langere tochten, dan is deze upgrade zeker aan te raden.

De Shimano STEPS E-6100 (50 Nm) is de eerste echt slimme motor van Shimano, waarmee de Japanners qua trapondersteuning het Bosch kwaliteitsniveau evenaren. Op zich is de keuze van Gazelle voor de Shimano motor dus echt niet verkeerd. De E-6100 biedt een krachtige 50 Nm koppeling. Daarmee ben je goed opgewassen tegen de meeste hindernissen.

In principe kan je daarmee dus de steilere heuvels met gemak aan. Voor uitzonderlijke rijomstandigheden, lees: een steile heuvel met flinke tegenwind en een lading, is er natuurlijk de zevenvoudige versnelling, waarop je altijd een beroep kan doen als de omstandigheden zelfs voor de krachtige Shimano motor te veel worden.

Handige snufjes

Fietstassen zijn eenvoudig afneembaar via het unieke Mik kliksysteem. Handig als je gaat shoppen. Je kan dan de fietstas eenvoudig mee naar binnen nemen. Ook kan je fietstassen thuis achterlaten als je ze niet nodig hebt. Veel extra vrijheid en gemak dus.

Conclusie

De Gazelle Easyflow HMS is een vernieuwend concept, waar je vooral als beginnende volwassen fietser, of als kleiner persoon, veel aan hebt. De fiets is zowel prima geschikt als stadsfiets, als toerfiets.

Een gemiste kans is dat geen (eventueel optionele) voordrager en dubbele standaard is ingebouwd. Het model was anders ook een prima transportfiets of mammafiets geweest. De lage plaatsing van de motor biedt je extra stabiliteit. Ben je heel lang, of een ervaren fietser, dan is de Easyflow minder aantrekkelijk. Voor de meer ervaren fietsers zijn er betere Gazelle fietsen.