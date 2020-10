Geef je PlayStation 5 een andere kleur - Apparata

Geen fan van het witte uiterlijk van de PS5? Je kunt de PlayStation 5 eenvoudig een andere kleur geven.

De PS5 is nog niet uit. Je zult nog een klein maandje geduld moeten hebben. De console van Sony verschijnt op 12 november in de winkel in Japan en Amerika. Europa volgt een paar dagen later op 19 november. Er is echter nu al een bedrijf dat nieuwe panelen weet aan te bieden om je PlayStation 5 een nieuwe kleur te geven.

Het gaat hier om Platestation. Met de lancering van de PS5 is voorlopig één kleur aangekondigd. Wit, met enkele zwarte details. Er gaan geruchten dat er ook een Black Edition komt, maar voorlopig is daar nog niets officieel over bekend. Platestation laat je de panelen van de PlayStation 5 verwijderen om zo de kleur van de console te veranderen.

Het bedrijf heeft onder meer een mat zwarte, rode, blauwe of jungle versie van de PS5 voor je. Een set kost 40 dollar. Het is niet bekend of de panelen ook lekker aansluiten op de console. Aangezien het apparaat nog niet verkrijgbaar is kan niemand het simpelweg uitproberen.

Mocht je de witte kleur van de PS5 niet mooi vinden dan is het goed om te weten dat er alternatieven komen. De panelen van de PS5 zijn verwisselbaar, wat je als bezitter enige vorm van vrijheid geeft over het customizen van de console.