Geld opnemen met je smartphone in 9 stappen uitgelegd

Een bankpas is ook zo ouderwets. Geld opnemen kan tegenwoordig zelfs met je smartphone.

Het is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld om een betaling te voltooien met je smartphone of smartwatch. Maar helemaal thuisblijven kan de portemonnee nog niet. Zeker niet als je bijvoorbeeld contant geld wil opnemen. Heb je toch die bankpas weer nodig. Of niet? Je kunt tegenwoordig ook geld opnemen met je smartphone. We leggen uit hoe het werkt.

Ten eerste moet je klant zijn bij ABN AMRO. In de toekomst zal deze mogelijkheid ongetwijfeld ook via andere banken aangeboden worden. Een andere eis is dat je bij een geldautomaat van Geldmaat moet zijn. Dat laatste is niet zo moeilijk. Inmiddels zijn er al vele geldautomaten omgebouwd tot een Geldmaat. De mogelijkheid om geld op te nemen met je smartphone komt door een samenwerking tussen ABN Amro, Geldmaat en Mastercard. Zorg dat je als klant de ABN Amro app op je smartphone hebt geïnstalleerd en je kunt aan de slag.