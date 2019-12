Gelekt: Apple iPad Pro 2020 krijgt triple-camera (renders)

De komende 2020 iPad Pro krijgt een stevige camera-setup.

Apple komt volgend jaar met een nieuwe iPad Pro-serie en het lijkt erop alsof die tablets het gat gaan dichten tussen iPhone en iPad. Waar iPad’s tot nu toe nog behoorlijk achterlopen op het gebied van cameras, lijkt daar in 2020 verandering in te gaan komen.

Renders van professionele lekker OnLeaks tonen het design van de aankomende iPad Pro. Over het design hoeven Apple-liefhebbers niet naar huis te schrijven. De aankomende modellen lijken op basis van de renders behoorlijk veel op de huidige lijn iPad’s.

Wanneer je de tablet omdraait krijg je daarentegen wel iets nieuws te zien; de camera module lijkt exact op die van de iPhone 11 Pro en Pro Max. Nu zal dat vast goed zijn voor een vlaag aan memes bij de officiële onthulling zoals ook bij de iPhone 11 gebeurde. Maar wat dan nog? De iPad Pro krijgt een solide camera!

Volgens iGeeksBlog komen er twee varianten van de iPad Pro op de markt in 2020, een 12.9-inch uitvoering en een 11-inch model. Hoewel de afmetingen van de grotere variant nog niet bekend zijn, zou de 11-inch tablet 248 bij 178,6 bij 5,9 millimeter worden. Inclusief de camera zou hij 7,8 millimeter dik worden.

And this is #Apple's 2020 #iPadPro duo!

360° videos + gorgeous official looking 5K renders + dimensions, on behalf of my friends over @igeeksblog -> https://t.co/xFSQcbUjLM pic.twitter.com/2UWeusxu1w

— Steve H.McFly (@OnLeaks) December 27, 2019