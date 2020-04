Gelekt: nieuwe DJI Mavic Air 2 voor 699 euro

Maak vroegtijdig kennis met de nieuwe DJI Mavic Air 2.

Binnenkort komt DJI met de opvolger van de Mavic Air. Deze gaat toepasselijk de DJI Mavic Air 2 heten. Nog voordat de Chinese dronefabrikant dit product onthult weet het internet de drone al te presenteren.

Dit alles dankzij een fout van een partner van DJI. Deze partij zette per ongeluk informatie over de Mavic Air 2 online, inclusief de prijs van de drone. Het foutje werd opgemerkt door DroneDJ. De nieuwe DJI Mavic Air 2 gaat 699 dollar kosten. Dat is dezelfde prijs als het huidige model. Je kunt er dus vanuit gaan dat de drone hier in Nederland straks 699 euro gaat kosten.

De drone heeft een aantal sterke verbeteringen in vergelijking met zijn voorganger. Zo is de batterijcapaciteit volgens de geruchten met 50 procent toegenomen. Daarnaast heeft de opvouwbare drone een topsnelheid van bijna 70 km/u. De camera op de drone is ook verbeterd, met een 48-megapixel sensor. De beeldstabilisatie is ook aangepakt voor nog mooiere beelden.

DJI had een event gepland staan op 27 april. De verwachting is dat het bedrijf hier de nieuwe Mavic Air 2 zou gaan onthullen. Nog even geduld dus. De kans is inderdaad groot dat de dronefabrikant op die datum de nieuwe drone uit de doeken gaat doen.