Gelekt: OnePlus 9 specs + echte foto's - Apparata

Foto’s @PhoneArena

Lekkers tonen voor het eerste echte foto’s van de OnePlus 9, inclusief alle relevante specs van de aankomende flagship killer.

De lekken over de OnePlus 9 zijn sporadisch en meestal zeer specifiek. Gisteren dropt PhoneArena daarentegen zo’n beetje alles wat je over OnePlus’ aankomende vlaggenschip wilt weten. Denk aan alle specs van de OnePlus 9 en zelfs foto’s van het toestel in het echt. Dus bij dezen, check hier alles over de OnePlus 9.

OnePlus 9 specs

Insiders delen enkele foto’s en screenshots van de aankomende OnePlus 9, die onder andere de specs en het design verraden.

Zo onthullen de lekkers dat de OnePlus 9 inderdaad de solide Snapdragon 888 krijgen. Dit is de meest high-end Android processor die je straks mainstream gaat tegenkomen. Goed nieuws dus. Die chipset moet daarentegen wel samenwerken met wat tegenvallende secundaire hardware. Met name de 8GB RAM en 128GB opslagruimte zijn ‘meh’. Dit is daarentegen wel de goedkoopste instapversie.

Wat betreft scherm zou het toestel een plat 6.55-inch display (2400 x 1080) krijgen met 20:9 aspect ratio. Ook het instapmodel krijgt naar verluidt ondersteuning voor 120Hz ververssnelheid. De batterij zou 4,500mAh bedragen.

Camera

Verder zet OnePlus behoorlijk in op de camera-module, zo blijkt uit de lekken. De stevige lenzen op de achterkant doen denken aan die van de Galaxy S20 Ultra. OnePlus geeft de setup de noemer ‘Ultra Shot’ mee. De resolutie van de foto-schieters houd je nog van ons tegoed.

Design

Tot slot nog het design, dat niet bepaald baanbrekend is. Afgezien van de camera-module lijkt het toestel heel erg op de OnePlus 8T. Overigens ziet de doorgewinterde OnePlus-fan een vreemd logo op de achterkant van het toestel staan. Het gaat hier om het Never Settle-logo dat de fabrikant gebruikt voor prototypes.

Het zal interessant zijn om te zien welke specs de andere 2 OnePlus 9 smartphones mee krijgen.