Gelekt: zo ziet de Apple koptelefoon eruit - Apparata

Het uiterlijk van de nieuwe Apple koptelefoon is vermoedelijk gelekt op basis van een icoon in iOS 14.3.

We weten nog niet hoe de Apple koptelefoon er officieel uit komt te zien. Maar de vorm en de richting van het gekozen design is nu al wel bekend. En dat is dankzij een lek dat verstopt zat in de beta versie van iOS 14.3. Er is een icoontje verstopt in die beta dat lijkt op de koptelefoon van het Amerikaanse techbedrijf. Het lek werd ontdekt door 9to5Mac.

Het icoontje duikt ook op in de Find My app van Apple. Deze applicatie helpt je Apple apparaten te vinden zoals je iPhone of iPad. En straks dus ook de koptelefoon van het Amerikaanse bedrijf.

Het is nog niet bekend wanneer Apple zijn koptelefoon gaat onthullen. Met dit lek in de beta versie van iOS 14.3 lijkt een presentatie van het product steeds dichterbij te komen. Of we dit jaar dat nog gaan meemaken lijkt niet heel aannemelijk. Dit najaar is al behoorlijk druk voor Apple qua presentaties. Zo hebben we de nieuwe iPhones, Apple Watch én de nieuwe Macs met de M1 chipset.

Wat we precies kunnen verwachten van de koptelefoon is nog afwachten. Het gerucht gaat in elk geval dat het apparaat in twee kleuren op de markt komt, namelijk in zwart en in wit.