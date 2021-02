Gelekte Android 12 screenshots tonen prachtig nieuw UI - Apparata

Foto’s @XDA Developers

Gelekte screenshots van Android 12 onthullen een gloednieuw UI, met allerlei subtiele, en minder subtiele veranderingen.

Android 12 gaat er naar verluidt compleet anders uitzien dan zijn voorgangers, zo ontdekt XDA Developers. We weten voor het aankomende besturingssysteem over enkele nieuwe features. Maar tot dusver bleven grote visuele veranderingen uit. Die lijkt Google bewust nog even achterwege gehouden te hebben.

Android 12 krijgt compleet nieuw UI

Recentelijk kwam de developer preview-versie van Android 12 uit. Daarmee konden ontwikkelaars alvast kennismaken met wat nieuwe features. Het zag er wel allemaal nog uit zoals bij Android 11. Het gelinkte medium wist daarentegen de nieuwe user interface te vinden in de code en deze aan te zetten.

Hierboven zie je enkele van die screenshots die XDA Developers heeft weten te ‘forceren’. Daarop is onder andere een strak, modern ‘always on display’ te zien. Als je de smartphone opgepakt, check je datzelfde, strakkere design met een wallpaper en een grotere nadruk op de tijd. Verder is er wat subtiele, geïntegreerde weerinformatie te vinden.

Eenmaal ingelogd, komen de grootste veranderingen aan het Android 12 UI naar voren. De notificatiebalk is een stuk strakker en (afhankelijk van wie je het vraagt) overzichtelijker.

De balk met quick settings is ook omgegooid. Uitgevouwen krijg je in plaats van vier icoontjes per rij er met Android 12 slechts drie . Het lijkt er tevens op alsof de icoontjes een stukje kleiner zijn, met meer ruimte tussen ieder. Oh, en de schermhelderheidsbalk is gigantisch!

Vanzelfsprekend is er geen garantie dat Android 12 er daadwerkelijk zo uit komt te zien. Het gaat hier immers om een preview-versie. Maar op basis van deze, en eerder gelekte screenshots zijn wel een aantal constanten te ontdekken. Het is nog niet bekend wanneer de daadwerkelijke release van het OS zal plaatsvinden.