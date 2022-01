Gelukt! Apple doorbreekt mijlpaal en is knetterveel waard

Het Amerikaanse bedrijf Apple doorbreekt als eerste bedrijf ter wereld een mijlpaal en is hiermee het meest waardevolle bedrijf. Lees hier hoeveel het waard is.

Apple kennen we allemaal. Het is een Amerikaans technologiebedrijf dat opgericht is in 1976. Het bedrijf is groot geworden met de reeks Apple Macintosh- computers, iPods, iPhone en iPad. Daarnaast zijn er nog wat andere producten en ook software. Dat doen ze niet onsuccesvol, want de waarde is gestegen naar een gigantisch bedrag.

Apple veel waard

Ja, het bedrijf is veel waard. Sterker nog, er is nog nooit een bedrijf geweest dat zoveel waard is geweest. In de moderne tijd dan. Want als je de waarde van bijvoorbeeld de VOC omzet naar de huidige tijd, was dat nog meer. Apple is nu 3 biljoen dollar waard op de beurs. Dit is zeker speciaal, omdat het vorig jaar de 2 miljoen dollar passeerde. In één jaar is er dus 1 biljoen bijgekomen. En dat in een crisisjaar met een pandemie, dat dus weinig invloed had.

There it is! #Apple crosses $3 trillion in market cap



1st company to ever to do that 🍎

1st company to surpass $2 trillion

1st company to surpass $1 trillion $aapl makes $300 billion in sales each year

$100 billion in profit 📱⌚️🖥💻 pic.twitter.com/yGPJgTLHiS — Susan Li (@SusanLiTV) January 3, 2022

Ondanks het chiptekort verkoopt het bedrijf dus goed en zijn de marges aanzienlijk. Apple moet het vooral hebben van de iPad en iPhone. Het (financiële) succes komt mede door de eigen chips. De verkopen van iPhones steeg met 50%, terwijl de iPad- verkopen met 21% steeg. Dat resulteert in een mooi resultaat: nog nooit is een bedrijf zoveel waard geweest op de beurs. Bedrijven zoals Microsoft en Amazon tikken allemaal de 1 biljoen aan, aanzienlijk lager dus.

Het bedrijf is de laatste drie jaar enorm gegroeid. Van 600 miljard dollar naar 3 biljoen dollar eind 2021. Ik vermoed dat er wel wat champagneflessen doorheen zijn gegaan. Ook omdat de omzet steeg naar bijna 400 miljard.