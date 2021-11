Geniaal! Spotify maakt speciaal hoekje voor Netflix

Je favoriete serie of film herbeleven in de trein of gewoon thuis. Spotify brengt Netflix naar je oren.

Een belangrijk onderdeel van een goede film of serie is de muziek. Er worden niet voor niets awards uitgereikt voor de beste muziek als onderdeel van een film. Muziek kan herinneringen oproepen bij een mooie filmscène, of gewoon als onderdeel van het geheel. En om te voorkomen dat je zelf moet gaan zoeken naar de artiest, helpt Spotify je een handje op weg in combinatie met Netflix.

Spotify heeft een speciaal hoekje verzonnen waar je terecht kunt om muziek afkomstig uit Netflix films en series te vinden. Denk aan Squid Game, Outer Banks, Cowboy Bebop, To All The Boys I’ve Loved Before en ga zo maar door. Je kunt de content vinden door simpelweg Netflix in te tikken in de zoekbalk en dan op het officiële profiel te klikken. Het snelste is door gewoon de specifieke naam van de serie in te tikken. Je herkent de Netflix content aan de hand van het logo van de Amerikaanse streamingdienst op het album cover.

Nog meer Netflix op Spotify? Dat kan. Er zijn ook podcasts te beluisteren waaronder Netflix Is A Daily Joke en WeAreNetflix. Veel luisterplezier!