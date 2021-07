Gerucht: iPad Air 5 krijgt meer Pro features

De meest recente iPad Air is al een soort Pro-junior, maar er zijn meer features van de Pro onderweg naar de iPad Air 5.

In 2018 kreeg kwam Apple met een compleet nieuwe iPad Pro. Zo’n beetje alles aan deze nieuwe Pro was anders dan zijn voorganger en de rest van de reeks. De bezels – en daarmee de homeknop – moest ophoepelen ten faveure van een bijna randloos scherm en de toevoeging van FaceID. Verder werd het ietwat ronde design opgevolgd door een hoekig design wat we later terug zouden zien op de iPhone 12 en – voor Apple-begrippen aardig radicaal – de iPad Pro kwam voor het eerst met een USB-C aansluiting in plaats van Lightning.

Air

Apple heeft dus geprobeerd om van de iPad Pro een waar vlaggenschip te maken en bij ‘de beste iPad’ met ‘de meeste functies’ hoort natuurlijk een flinke prijskaart. Goedkopere iPads zaten immers vast aan het ‘oude’ design met een TouchID-homeknop en grote bezels. Apple gaf ons iets wat veel aan de Pro doet denken in 2020: om 10 jaar iPad te vieren ging ook de Air dusdanig op de schop dat het een soort Pro- is. Maar dan wel op basis van de Pro uit 2018. Want inmiddels is dat topmodel ook weer een beetje opgepoetst. Met name een tweede camera en de toevoeging van LiDAR geeft de Pro weer dat kleine beetje extra.

iPad Air 5

Maar vrees niet, de iPad Air 5 is aanstaande en die gaat weer wat extra features krijgen die we kennen van de Pro. Een Chinese onderdelenboer heeft namelijk al wat specs van de iPad Air 5 mogen ontvangen, zo beweert Macotakara. Zij rapporteren een aantal dingen die de iPad Air toch weer een stukje verbetert.

LiDAR

Eigenlijk verklapten we het al een beetje: Apple kiest er wederom voor om de nieuwe toevoegingen aan de Pro een niveautje lager te brengen. De iPad Air 5 krijgt namelijk een soortgelijke camera-bump met twee camera’s en ‘naar alle waarschijnlijkheid’ – LiDAR. Voor wie dat laatste even niet meer helder heeft: LiDAR scant de omgeving met lasers en kan zo een helder beeld geven van wat de iPad aan omgeving ziet. Handig voor bijvoorbeeld augmented reality. Dit is niet bevestigd, maar de bron spreekt er wel van. De twee camera’s zijn trouwens een reguliere lens en een ultrawide-lens.

mmWave

Ook wordt de iPad Air 5 voorbereid op support voor mmWave, nieuwe technologie in de categorie 5G. Dat geldt uiteraard voor de Cellular-versie van de iPad, dat zijn de versies die met mobiele data kunnen werken. Naar verluidt willen een aantal Amerikaanse providers gebruik gaan maken van mmWave, dus of wij er al veel aan hebben is nog niet bekend.

A15

Bij een update hoort ook een vervanging van de chipset en dat is bij de iPad Air 5 niet anders. De chip wordt de A15 Bionic, die je ook kunt verwachten in de aanstaande iPhone 13-serie. Daarmee wordt de nieuwe Air ook een tikkeltje sneller. Wat trouwens blijft is de behuizing van de 11 inch grote Pro en het Liquid Retina scherm. De iPad Air krijgt géén FaceID en dat blijft ook zo, in plaats daarvan zit er TouchID verwerkt in de powerknop aan de zijkant.

Tijdstip onbekend

Het klinkt allemaal als goed nieuws voor de iPad Air 5, maar het termijn is nog niet bekend. Er schijnt namelijk eerst nog een kleine update te komen met de A14-chip van de iPhone 12. De vijfde generatie iPad Air kan dus tot 2022 op zich laten wachten. Wat dat betreft is dit gerucht er vroeg bij, maar dan weet je het even.